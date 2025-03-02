Стало известно о стрельбе в ТЦ под Москвой

В подмосковных Мытищах произошла стрельба в торговом центре «Красный кит». Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.
Предположительно, у одного из посетителей ТЦ завязался конфликт с сотрудниками охраны. После этого злоумышленник открыл огонь из оружия.
Очевидцы отметили, что у нападавшего была форма доставщика. Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.
До этого сообщалось, что в Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, у него также изъяли карабин. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.
Еще раньше в Новосибирской области мужчина поссорился с полицейским и открыл по нему стрельбу.