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17:40, 2 марта 2025Силовые структуры

Стало известно о стрельбе в ТЦ под Москвой

В подмосковных Мытищах произошла стрельба в торговом центре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковных Мытищах произошла стрельба в торговом центре «Красный кит». Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

Предположительно, у одного из посетителей ТЦ завязался конфликт с сотрудниками охраны. После этого злоумышленник открыл огонь из оружия.

Очевидцы отметили, что у нападавшего была форма доставщика. Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, у него также изъяли карабин. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Еще раньше в Новосибирской области мужчина поссорился с полицейским и открыл по нему стрельбу.

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