Мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего карабина во время ссоры

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, выстрелившего в знакомого

В Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию из больницы, куда был госпитализирован потерпевший. Предварительно установлено, что в жилом доме в деревне Акишево между двумя мужчинами во время застолья со спиртным произошел конфликт. В результате один из них достал оружие и выстрелил.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, у него также изъяли карабин. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина поссорился с полицейским и открыл по нему стрельбу.