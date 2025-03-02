RT: В детском доме Лисичанска нашли список из 20 насильно вакцинированных детей

В одном из детских домов Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) нашли список более чем из 20 насильственно вакцинированных детей. Об этом сообщает Russia Today.

Соответствующие документы обнаружили сотрудники ФСБ и спецподразделения Росгвардии. Уточняется, что детям были сделаны уколы неизвестных вакцин, которые привезли иностранные медики.

Ранее посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что на Украине ставят медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых бойцах Вооруженных сил страны. По его словам, когда в цивилизованном мире нельзя использовать ту или иную методику или препараты, в прифронтовой зоне Украины «можно делать все».