Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:59, 2 марта 2025Интернет и СМИ

В Иране напомнили о ненадежности США и Европы

Хаменеи после встречи Трампа и Зеленского напомнил свои слова о ненадежности США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Office of the Iranian Supreme / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил свои слова о ненадежности Вашингтона и Европы. Соответствующий пост на украинском языке политик опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Первый урок по ситуации на Украине состоит в том, что поддержка западных государств стран и правительств, являющихся их марионетками, — мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

В тот день Хаменеи заявил, что текущая ситуация на Украине является результатом действий и политики США. Он подчеркнул, что если американская сторона не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории

      В Иране напомнили о ненадежности США и Европы

      В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

      Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме

      В Ирландии заметили изменения в заявлениях Каллас о России

      Австрия призвала Европу вести переговоры с Трампом

      На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков

      Литва анонсировала закупку украинского оружия для ВСУ

      В провале Зеленского в Вашингтоне увидели начало конца для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше