В Иране напомнили о ненадежности США и Европы

Хаменеи после встречи Трампа и Зеленского напомнил свои слова о ненадежности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил свои слова о ненадежности Вашингтона и Европы. Соответствующий пост на украинском языке политик опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Первый урок по ситуации на Украине состоит в том, что поддержка западных государств стран и правительств, являющихся их марионетками, — мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

В тот день Хаменеи заявил, что текущая ситуация на Украине является результатом действий и политики США. Он подчеркнул, что если американская сторона не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью.