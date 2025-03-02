В Испании описали ситуацию в Европе словами «находится на пороге смены порядка»

Глава МИД Испании Альбарес: Европа находится на пороге смены мирового порядка

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европа находится на пороге смены мирового порядка. Его слова, описывающие нынешнюю ситуацию с европейскими державами, приводит газета El País.

Испанский министр допустил, что необходимо проанализировать угрозы, с которыми сталкивается Европа, и возможности, нужные для противостояния им.

«Мы должны действовать, чтобы обеспечить нашу безопасность», — призвал дипломат.

Рассуждая о вероятных способах для финансирования этих усилий, Альбарес указал на то, что существуют различные пути, которые стоит изучить. «У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, есть дебаты по поводу замороженных в Европе российских активов и, конечно, доля распределения в сфере обороны и безопасности», — разъяснил он.

По его мнению, Евросоюз и США исторически сотрудничают и Европа будет работать над тем, чтобы так и продолжалось в будущем.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отметил, что Европа должна вести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

