В США рассказали о предложении европейцев затянуть конфликт на Украине еще на год

Госсекретарь США Рубио: Европейцы предлагают затянуть конфликт на Украине на год

Главы МИД нескольких стран Европы предложили администрации США продлить военный конфликт на Украине по меньшей мере еще на один год. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, европейские партнеры часто критикуют Вашингтон за попытки наладить диалог с Москвой, но не предлагают четкой альтернативы. Он задался вопросом о том, что будет, если переговоры не состоятся.

«Еще четыре года войны. Еще три года, в ходе которых Соединенные Штаты и Европа продолжат вливать миллиарды долларов в войну на Украине. Это и есть альтернатива?» — сказал он.

Рубио добавил, что спрашивал у всех министров иностранных дел, с которыми встречался, об их представлении завершения конфликта, но у большинства из них нет плана. По его словам, некоторые представители европейских стран предлагают отсрочить завершение конфликта на год, после чего Россия, возможно, «будет готова к ведению переговоров». Госсекретарь заключил, что это не согласуется с планом президента США Дональда Трампа.

Ранее советник лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал преждевременным обсуждение гарантий безопасности для Украины. Задачей администрации президента США будет сблизить позиции сторон конфликта, когда начнется переговорный процесс, подчеркнул он.