В Вашингтоне призвали не обсуждать гарантии безопасности Украины

Советник лидера США Уолтц счел преждевременным обсуждение гарантий для Украины

Советник лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц счел преждевременным обсуждение сейчас гарантий безопасности для Украины. С таким призывом представитель Белого дома в Вашингтоне выступил в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

В то же время Уолтц отметил, что США ведут обе стороны в украинском конфликте к переговорам. «Все же люди пытаются поставить телегу впереди лошади», — пояснил советник Трампа.

Задачей администрации президента США будет сблизить позиции сторон конфликта, когда начнется переговорный процесс, подчеркнул Уолтц.

До этого в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

В столицу Великобритании съехались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.