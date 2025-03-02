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04:16, 2 марта 2025Бывший СССР

Второй тур выборов в Абхазии завершился победой Гунбы

«Апсны 360»: Гунба лидирует во 2-м туре выборов в Абхазии с 56 % голосов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во втором туре президентских выборов в Абхазии, по предварительным данным, лидирует Бадра Гунба. Он набрал 56 процентов голосов избирателей, сообщает Telegram-канал «Апсны 360».

По итогу Гунба набрал 54859 голосов, еще 41701 человек проголосовал за Адгура Ардзинбу (42 процента). 20307 граждан проголосовали против всех (2 процента).

Повторное голосование завершилось в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта, в течение следующих трех дней появится официальное сообщение о результатах выборов.

Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что в Гагрском районе страны была совершена попытка сорвать выборы. На избирательный участок было совершено нападение, что двое предполагаемых злоумышленников были задержаны после перестрелки с полицией.

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