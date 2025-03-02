Sky News: Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в поместье Сандрингем в Норфолке. Об этом сообщает Sky News.

Украинский лидер вылетел на вертолете из Лондона и прибыл в поместье, где король и королева проводят большую часть времени. Монарх лично встретил политика.

Зеленский и Карл III немного пообщались и сфотографировались на крыльце, прежде чем войти внутрь.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.