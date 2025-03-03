15-летняя россиянка надела все черное и бесследно исчезла

В Нижнем Новгороде школьница надела все черное и бесследно исчезла

В Нижнем Новгороде 15-летняя школьница надела все черное и бесследно исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным российского издания, девушка ушла из дома накануне днем. Как выяснил Ni Mash, на старшекласснице были черные брюки, куртка, берцы и снуд.

Школьницу начали искать в Московском районе. Волонтеры организовали срочный сбор. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении юной горожанки, попросили позвонить в полицию.

До этого в Железногорске Курской области сотни местных жителей искали пропавшую девятилетнюю девочку.

Впоследствии учащуюся обнаружили живой в квартире подруги, от которой она уходила перед исчезновением. Предварительно, ребенок провел ночь в подъезде, а потом вернулся к знакомой. Что послужило причиной этого, не раскрывалось.