40-летняя супермодель обнажила грудь на вечеринке после «Оскара»

Итальянская супермодель Бьянка Балти в откровенном образе пришла на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующая публикация появилась на странице журнала Vogue в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица посетила вечеринку журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Она выбрала для мероприятия бежевое макси-платье бренда Fendi, которое состояло из прозрачного верха и атласной юбки. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, обнажив грудь.

В то же время Балти продемонстрировала внешность без бровей и волос на голове. Известно, что в настоящее время модель борется с онкозаболеванием. Так, в сентябре 2024 года она рассказала в Instagram, что у нее обнаружили рак яичников.

Ранее также сообщалось, что Зои Кравиц обнажила ягодицы на афтепати «Оскара».