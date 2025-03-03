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20:40, 3 марта 2025Ценности

40-летняя супермодель обнажила грудь на вечеринке после «Оскара»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Итальянская супермодель Бьянка Балти в откровенном образе пришла на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующая публикация появилась на странице журнала Vogue в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица посетила вечеринку журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Она выбрала для мероприятия бежевое макси-платье бренда Fendi, которое состояло из прозрачного верха и атласной юбки. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, обнажив грудь.

В то же время Балти продемонстрировала внешность без бровей и волос на голове. Известно, что в настоящее время модель борется с онкозаболеванием. Так, в сентябре 2024 года она рассказала в Instagram, что у нее обнаружили рак яичников.

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