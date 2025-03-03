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12:18, 3 марта 2025Ценности

Зои Кравиц обнажила ягодицы на афтепати «Оскара»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Зои Кравиц в откровенном образе появилась на афтепати кинопремии «Оскар». Снимки публикует Just Jared.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном платье длины макси. На размещенных кадрах видно, что наряд украшали вырезы со стразами на спине и подоле, которые обнажали ягодицы гостьи мероприятия. Завершали образ Кравиц крупные бриллиантовые серьги, а также множество колец и одинаковые браслеты на руках.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Борисов был также номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».

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