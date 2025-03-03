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17:23, 3 марта 2025Наука и техника

Американский регулятор разрешил пуск Starship

SpaceNews: Американский регулятор разрешил запуск Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило очередной запуск многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Восьмые летные испытания Starship должны состояться не ранее 3 марта. Отдельно американский регулятор заметил, что изучение причин взрыва второй ступени Starship до сих пор не завершено. Федеральное управление гражданской авиации США не уточнило, по какой причине расследование инцидента, произошедшего почти месяц назад в ходе седьмого пуска Starship, до сих пор не завершено.

В феврале издание заметило, что Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х.

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