Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

Стрелка ВСУ Шульгана осудят за террор населения Курской области

Стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Шульгана осудят за совершение террористического акта в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2024 года Шульган в составе ВСУ незаконно вторгся на территорию России. В Кореневском районе Курской области он стрелял с наблюдательно-огневых позиций по российским военным и мирному населению, препятствовал эвакуации гражданского населения.

В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими Вооруженных Сил России. В процессе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Собранные доказательства полностью подтверждает вину обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в России осудили четырех вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.