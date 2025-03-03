Бравшего взятки с пилотов бывшего чиновника Росавиации отправили на восемь лет в колонию

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего чиновника Росавиации Максима Павлюка за получение взяток с пилотов на сумму 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Подсудимый, занимавший пост начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего должностного положения.
Суд рассмотрел дело в особом порядке. Павлюк полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он просил суд при назначении наказания учесть наличие у него тяжелобольного сына.
В октябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали Павлюка после обысков, проведенных в его подразделении. За вознаграждение он обещал летчикам не аннулировать их пилотские свидетельства.
Возглавляемый Павлюком отдел занимается выдачей свидетельств, сертификацией авиационных учебных центров и авиационной медициной и входит в управление летной эксплуатации Росавиации.