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13:10, 3 марта 2025Силовые структуры

Бравшего взятки с пилотов бывшего чиновника Росавиации отправили на восемь лет в колонию

Суд дал 8 лет экс-чиновнику Росавиации Павлюку за взятки от пилотов на ₽10 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего чиновника Росавиации Максима Павлюка за получение взяток с пилотов на сумму 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый, занимавший пост начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего должностного положения.

Суд рассмотрел дело в особом порядке. Павлюк полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он просил суд при назначении наказания учесть наличие у него тяжелобольного сына.

В октябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали Павлюка после обысков, проведенных в его подразделении. За вознаграждение он обещал летчикам не аннулировать их пилотские свидетельства.
Возглавляемый Павлюком отдел занимается выдачей свидетельств, сертификацией авиационных учебных центров и авиационной медициной и входит в управление летной эксплуатации Росавиации.

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