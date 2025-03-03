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16:03, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян запомнить одно связанное с анализами правило

Врач Мясников заявил, что все нужные анализы входят в ОМС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» запомнить одно правило, связанное с анализами. Выпуск с обращением доктора доступен на платформе «Смотрим».

«Страна, запоминайте: если вы должны за анализ заплатить деньги, этот анализ делать не нужно», — заявил Мясников. По его словам, все необходимые обследования входят в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Он уточнил, что врачи в коммерческих клиниках получают процент от стоимости анализов, которые они назначают пациентам.

Ранее Мясников оценил, насколько правдива поговорка «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Он отметил, что голову не стоит переохлаждать, так как она отвечает за 20 процентов теплообмена всего организма.

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