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19:08, 3 марта 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии сравнила Зеленского с его героем в сериале «Слуга народа»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Зеленский повторяет поступки героя «Слуги народа»
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: телесериал «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет поступки своего героя в сериале «Слуга народа». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«По сути, весь сценарий президентства [Зеленского] был во многом основан именно на этом сериале», — отметила Кнайсль.

Экс-министр иностранных дел напомнила, что в конце сериала персонаж Зеленского «возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте». Она отметила, что не знает, дойдет ли до такого развития событий в реальности.

Ранее Кнайсль назвала Россию победителем в украинском конфликте.

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