Экс-глава МИД Австрии сравнила Зеленского с его героем в сериале «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет поступки своего героя в сериале «Слуга народа». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.
«По сути, весь сценарий президентства [Зеленского] был во многом основан именно на этом сериале», — отметила Кнайсль.
Экс-министр иностранных дел напомнила, что в конце сериала персонаж Зеленского «возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте». Она отметила, что не знает, дойдет ли до такого развития событий в реальности.
Ранее Кнайсль назвала Россию победителем в украинском конфликте.