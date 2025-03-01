Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

Экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль назвала победителя в специальной военной операции (СВО). Она высказалась об этом в интервью ТАСС.

«Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — рассказала она.

Не произошли и «массовые восстания», на которые надеялись в Европе, добавила Кнайсль. «С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила», — резюмировала она.

Ранее Кнайсль заявила, что американские власти, столкнувшись с украинским лидером Владимиром Зеленским в скандале, возвращается к реализму, это новая эра. По ее мнению, Зеленский, «зажатый между тарифами США, не сможет заменить американское оружие и деньги, вложенные в Украину».