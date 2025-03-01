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06:10, 1 марта 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала перепалку Зеленского и Трампа началом новой эры

Кнайсль: США, столкнувшись с Зеленским в скандале, возвращается к реализму
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американские власти, столкнувшись с украинским лидером Владимиром Зеленским в скандале, возвращается к реализму, это новая эра. Об этом написала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале.

«То, что произошло сегодня в Белом доме, является началом новой эры: США возвращаются к реализму», — подчеркнула она.

По мнению Кнайсль, Зеленский, «зажатый между тарифами США, не сможет заменить американское оружие и деньги, вложенные в Украину». Для всех мужчин и женщин, которых Киев и Евросоюз используют в качестве пушечного мяса, это трагический поворот, посетовала она.

Ранее аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не стал терпеть критику в свой адрес, это и привело к скандалу на переговорах в Белом доме. Однако сам украинский лидер считает, что отношения с американским коллегой после возникшей между ними перепалки еще можно спасти.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к импичменту Зеленского после «публичного унижения» в Белом доме.

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