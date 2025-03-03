Экс-вице-премьер российского региона попал под суд по делу о многомиллионной взятке

В Чувашии экс-вице-премьер Данилов обвиняется в получении ₽50,5 млн взятки

В Чувашии бывший вице-премьер республики Павел Данилов попал под суд по делу о получении взятки в размере 50,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Данилову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он признал обстоятельства незаконного получения денег, но свою вину в получении взятки в особо крупном размере стал отрицать. Он сообщил, что намеревался похитить указанные денежные средства путем мошенничества.

Кроме того, в деле присутствует второй фигурант. Это бывший генеральный директор АО «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской республики"» Алексей Антонов. Он являлся посредником. Ему также предъявлено обвинение. Он обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Антонов полностью признал свою вину и дал показания, изобличающие обоих подследственных. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, следователи получили ходатайство из военного комиссариата Чувашии о приостановлении предварительного следствия в отношении него, в связи с заключением им контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции.

По данным следствия, в период с августа 2022 года по март 2024 года Данилов, будучи заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики, министром строительства и ЖКХ региона, получал как через посредника, второго фигуранта, так и лично, взятки в виде денег и ценностей общей стоимостью 50,5 миллиона рублей от представителя двух коммерческих организаций. За эти деньги он способствовал заключению с ними государственных контрактов с подведомственными и подконтрольными министерству строительства Чувашии организациями. Кроме того, Антонов, будучи генеральным директором строительной организации, заключил договор на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Урмары, часть квартир которого планировалось передать под социальные нужды. Во время выездной проверки региональным минстроем на стройке были выявлены существенные нарушения. Однако, несмотря на это, Антонов дал указание о продолжении строительства. В результате строительные работы выполнены с нарушениями технической и строительной документации. Таким образом, дом не был введен в эксплуатацию, потому что он непригоден для проживания. В итоге причиненный Антоновым ущерб составил почти 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Первоуральский городской суд арестовал бывшего заместителя главы администрации города Дегтярск Виктора Солдатова по делу о взятке.