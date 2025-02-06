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12:58, 6 февраля 2025Силовые структуры

Экс-замглавы администрации российского города арестовали по делу о взятке

Суд арестовал экс-замглавы Дегтярска Солдатова по делу о взятке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Первоуральский городской суд арестовал бывшего заместителя главы администрации города Дегтярск Виктора Солдатова по делу взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Солдатов пробудет под стражей до 4 апреля. Ему вменяется часть 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Защита планирует обжаловать решение суда.

По данным РБК, следствие считает Солдатова посредником при передаче денег владельцем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Взятка предназначалась за подписание документов, которые разрешали ввод жилого дома в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд отправил в колонию экс-следователя за взятку.

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