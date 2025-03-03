ФСБ предотвратила запланированные в подмосковной синагоге и московском метро теракты

ФСБ: Террорист планировал устроить взрывы в подмосковной синагоге и метро

Террорист планировать устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты: во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.