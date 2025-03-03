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14:09, 3 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Генерал оценил операцию ФСБ по предотвращению терактов в Московском регионе

Генерал ФСБ Михайлов: Радикалов в РФ стало меньше, но контроль не ослабевает
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские спецслужбы находятся в хорошей форме и могут на ранней стадии выявлять и уничтожать террористов. Об этом в понедельник, 3 марта, в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Михайлов уверен, что готовивший теракты в метро Москвы и подмосковной синагоге не связан с Украиной, а является приверженцем радикального ислама. Хотя в России их стало меньше, однако российские спецслужбы не ослабевают контроль в этом направлении. Радикалов выявляют оперативным путем с применением различных технологий.

«Сейчас преступники оставляют огромное количество следов в социальных сетях, в переписках. Считаю, что с учетом современных технологий они обязательно попадутся», — отметил генерал-майор ФСБ в отставке.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты: во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области.

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