Сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области

ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего теракты в синагоге и метро

Сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области. Об этом сообщает RT.

По данным издания, силовики нейтрализовали планировавшего устроить теракты в подмосковной синагоге и московском метро. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила запланированный в подмосковной синагоге и московском метро теракт.