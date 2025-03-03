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09:56, 3 марта 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области

ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего теракты в синагоге и метро
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области. Об этом сообщает RT.

По данным издания, силовики нейтрализовали планировавшего устроить теракты в подмосковной синагоге и московском метро. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила запланированный в подмосковной синагоге и московском метро теракт.

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