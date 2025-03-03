Готовивший взрывы в подмосковной синагоге закупал химикаты в хозмагазинах

Террорист, готовивший взрывы в культовом еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и на одной из станций столичного метро, закупал химикаты для взрывчатки в хозяйственных магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Инструкцию по сбору и приведению бомб в действие злоумышленник получал по телефону.
При обысках у него дома была найдена алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Эти компоненты подходят для изготовления кустарной взрывчатки.
По данным ФСБ, гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал совершить теракт в подмосковной синагоге и на станции московского метро. После этого он должен был выехать в Афганистан и вступить в ряды террористической организации.
Возбуждено уголовное дело. Сам террорист оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован при задержании.