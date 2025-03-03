Арсенал готовившего взрывы в подмосковной синагоге и московском метро попал на видео

ФСБ показала арсенал террориста, готовившего взрывы в Москве и Подмосковье

ФСБ показала видео с арсеналом террориста, готовившего взрывы в культовом еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и на одной из станций столичного метро. Запись опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы проникают в жилище мужчины. Затем показаны оружие и материалы, используемые для создания самодельных бомб. Отмечается, что в телефоне фигуранта нашли переписки с членами террористической организации.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты: во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.