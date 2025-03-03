Готовивший теракты исламист планировал после преступлений уехать в Афганистан

Готовивший теракты в Москве и области исламист планировал уехать в Афганистан

Исламист, готовивший теракты в Москве и области, планировал уехать в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным агентства, он присягнул на верность террористической организации, провел разведку местности и приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. После совершения терактов в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро он планировал уехать в Афганистан.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ его нейтрализовали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракты в Москве и области.