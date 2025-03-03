Главком ВСУ отстранил от работы командира попавшей под удар «Искандера» воинской части

Сырский отстранил от работы командира, попавшей под удар «Искандера» части ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от работы командира воинской части, попавшей под удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также начальника центра подготовки подразделений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Главком украинской армией отметил, что причины произошедшего устанавливает комплексная комиссия, возглавляемая начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Виталий Левченко.

«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — написал Сырский.

Удар по подразделению украинских войск был нанесен 1 марта. Как отметила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, никто не понес наказания за произошедшее. Она также выразила недовольство тем, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность, несмотря на потери.