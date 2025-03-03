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00:29, 3 марта 2025Бывший СССР

Российские войска ударили из «Искандера» по ВСУ во время построения

Безуглая: удар из «Искандера» по полигону ВСУ был нанесен во время построения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области из «Искандера» был нанесен в момент построения личного состава в субботу, 1 марта. Об этом депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, никто не понес наказания за произошедшее. Безуглая выразила недовольство тем, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность, несмотря на потери.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построения делаются ежедневно», — написала депутат.

В Минобороны России 1 марта сообщили, что ударом на полигоне Новомосковский уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Украинские паблики заявили о массовой гибели солдат ВСУ после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.

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