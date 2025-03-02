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22:41, 2 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о массовой гибели солдат ВСУ после удара «Искандером» по полигону

На Украине заявили о массовой гибели военных после удара «Искандера» по полигону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинские паблики заявили о массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

В Минобороны России 1 марта сообщили, что ударом на полигоне Новомосковский уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, сообщил, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат», пишет издание. Информацию об ударе также прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он отметил, что прилет произошел, вероятно, во время построения, по вине конкретных офицеров, в результате чего погибли и получили ранения множество военных. Официальных комментариев от властей Украины не поступало, о попадании по полигону также не заявлялось, хотя в течение дня в Днепропетровской области несколько раз звучал сигнал ракетной опасности.

Ранее стало известно, что российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии.

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