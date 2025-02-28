Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:36, 28 февраля 2025Бывший СССР

Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

ВС России поразили штаб ВСУ в Сумской области по наводке датских журналистов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские войска выявили и поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Утверждается, что журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские военные изучили полученные сведения, произвели доразведку и передали полученные данные специалистам.

«Наши товарищи из 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии. Естественно, результаты анализа открытых источников были переданы компетентным специалистам. Через некоторое время по штабу ВСУ был нанесен удар ОТРК "Искандер"», — говорится в сообщении канала.

Ранее бойцы Российской армии нанесли удар по заводу «Сумыхимпром» в Сумской области. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, завод был оснащен большими складами и ангарами, использовавшимися для разгрузки составов с военной техникой и боекомплектами ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Будущий канцлер Германии призвал полагаться в ядерном сдерживании на Францию

      Появилось видео с российскими военными на захваченном немецком танке Leopard ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше