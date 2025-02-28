ВС России поразили штаб ВСУ в Сумской области по наводке датских журналистов

Российские войска выявили и поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Утверждается, что журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские военные изучили полученные сведения, произвели доразведку и передали полученные данные специалистам.

«Наши товарищи из 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии. Естественно, результаты анализа открытых источников были переданы компетентным специалистам. Через некоторое время по штабу ВСУ был нанесен удар ОТРК "Искандер"», — говорится в сообщении канала.

Ранее бойцы Российской армии нанесли удар по заводу «Сумыхимпром» в Сумской области. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, завод был оснащен большими складами и ангарами, использовавшимися для разгрузки составов с военной техникой и боекомплектами ВСУ.