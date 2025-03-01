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20:50, 1 марта 2025Россия

Российские войска ударом «Искандера» уничтожили иностранных инструкторов на Украине

Минобороны РФ: Удар «Искандера» уничтожил иностранных инструкторов под Днепром
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны РФ 1 марта.

Ударом на полигоне Новомосковский уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские военные изучили полученные сведения, произвели доразведку и передали полученные данные специалистам, которые нанесли удар «Искандером».

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