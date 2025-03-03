Хинштейн обвинил Корпорацию развития Курской области в саботаже его решений

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил местную корпорацию развития в саботаже его решения о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. Об этом сообщает «РИА Новости».

В отношении Корпорации развития Курской области заведено несколько уголовных дел, руководители находятся под арестом. Хинштейн принял решение приостановить работы по комплексному развитию территории в Железногорске, которым занимается организация. В том числе это касается строительства многоэтажного жилого здания на территории лесопарковой зоны, используемой жителями в качестве зоны отдыха

По словам Хинштейна, руководство корпорации отказалось выполнять решение. «Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручений главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», — заявил чиновник.

Он отметил, что ждет объяснений от нынешнего руководства организации.

Ранее Хинштейн рассказал о недостатке строящегося жилья в Курской области. По его словам, сейчас объем строительства жилой недвижимости не отвечает потребностям местных жителей.