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11:29, 3 марта 2025Мир

Каллас обвинила США в неожиданном изменении позиции по Украине

Каллас: США изменили позицию по Украине после встречи с российскими чиновниками
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Позиция США по резолюции ООН по Украине неожиданно изменилась после встречи с российскими чиновниками. Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в интервью телеканалу CBS.

«Мы вместе с новой администрацией [США] составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — сказала она, однако не уточнила, о какой именно встрече идет речь.

По словам главы европейской дипломатии, среди стран-членов ЕС с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус по поводу санкционного давления на Россию.

Ранее Каллас заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Данное заявление было сделано на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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