Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 1 марта 2025Мир

Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

Каллас: ЕС намерен усиливать помощь Киеву для продолжения боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Об этом дипломат написала в соцсети X.

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — уточнила она.

Ранее Каллас выступила с инициативой по наращиванию военной помощи Украине в 2025 году. При этом страны Евросоюза на заседании глав МИД не смогли единогласно утвердить этот план.

Накануне газета El Pais написала, что разногласия между США и ЕС приобретают новые измерения и усугубляются сближением Вашингтона и Москвы. Собеседник газеты посетовал, что президент Штатов Дональд Трамп враждебно относится к Евросоюзу

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас». Трамп устроил разнос Зеленскому. Президент Украины досрочно покинул Белый дом

      Во Франции сделали один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне

      Дачникам дали еще три года на освоение земель

      В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

      Маск высказался о защитниках Зеленского

      В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

      Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

      В России запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

      Симоньян высказалась о перепалке Зеленского с Трампом

      В России изменились правила регистрации автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше