Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

Каллас: ЕС намерен усиливать помощь Киеву для продолжения боевых действий

Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Об этом дипломат написала в соцсети X.

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — уточнила она.

Ранее Каллас выступила с инициативой по наращиванию военной помощи Украине в 2025 году. При этом страны Евросоюза на заседании глав МИД не смогли единогласно утвердить этот план.

Накануне газета El Pais написала, что разногласия между США и ЕС приобретают новые измерения и усугубляются сближением Вашингтона и Москвы. Собеседник газеты посетовал, что президент Штатов Дональд Трамп враждебно относится к Евросоюзу