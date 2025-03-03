Кардиолог подсказала правила выбора овсяной каши для завтрака

Диетолог Хачирова: В качественных овсяных хлопьях не должно быть ароматизаторов

Овсянка считается одним из оптимальных блюд для завтрака, напомнила врач-кардиолог и диетолог Асият Хачирова. В беседе с «Москвой 24» она подсказала правила выбора овсяной каши.

По словам Хачировой, качественная каша состоит из цельных зерен овса, которые требуют длительной варки — около часа. Геркулес, в свою очередь, проходит обработку: зерна очищают, пропаривают и сплющивают, что разрушает часть полезных веществ, добавила врач. Наконец, овсяные хлопья быстрого приготовления теряют еще больше полезных веществ из-за тщательной очистки и измельчения, предупредила она.

Кардиолог порекомендовала выбирать овсянку 20-минутной варки, поскольку в ней сохраняется целостность зерна. При покупке Хачирова посоветовала обратить внимание на упаковку: она должна быть целой, без следов влаги. При этом качественные хлопья или зерна имеют белый, кремовый или желтоватый оттенок, без посторонних примесей, а в составе не должно быть ароматизаторов, улучшителей вкуса, подсластителей или соли, заключила она.

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