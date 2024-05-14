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11:23, 14 мая 2024Забота о себе

Названа неочевидная причина набора лишнего веса

Диетолог Мосли: привычка быстро есть ведет к перееданию и набору лишнего веса

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Привычка быстро есть и плохо пережевывать пищу ведет к перееданию, считает диетолог Майкл Мосли. Неочевидную причину набора лишнего веса он назвал изданию Daily Mail.

Мосли объяснил, что сытость появляется не сразу после попадания еды в желудок. Чтобы это произошло, объяснил диетолог, пища должна попасть в тонкий кишечник, где находятся рецепторы, синтезирующие глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Этот гормон, продолжил он, отправляет сигналы в мозг, который их обрабатывает и посылает ответный сигнал о насыщении. Этот процесс, по словам эксперта, занимает 30-40 минут.

Если вы едите быстро, вы можете набрать гораздо больше калорий, прежде чем поймете, что сыты

Майкл Мосли диетолог

Мосли также отметил, что у любителей быстро есть после приема пищи сильнее повышается уровень сахара в крови. В связи с этим специалист посоветовал приучить себя есть не торопясь, медленно пережевывать каждый кусочек пищи. Кроме того, диетолог призвал стараться всегда есть за столом и не отвлекаться на просмотр телевизора или на гаджеты.

Еще один способ быстро насытиться и съесть меньше, по мнению Мосли, — это выпивать стакан воды во время каждой трапезы.

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      Екатерина Улитина
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