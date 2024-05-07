Вред жирной пищи для сосудов опровергли

Терапевт Иванов: отказ от масла и сметаны не поможет снизить уровень холестерина

Отказ от сливочного масла, яиц и сметаны не поможет снизить уровень «плохого» холестерина, заявил врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов. Вред жирной пищи для сосудов он опроверг в интервью KP.RU.

Иванов подчеркнул, что человек не может обойтись без холестерина, так как из него строятся мембраны клеток, а также женские и мужские половые гормоны — эстроген и тестостерон. При этом, продолжил врач, с пищей в организм поступает всего 10-15 процентов от общего объема холестерина, остальное организм вырабатывает сам. «Поэтому все разговоры, что для снижения холестерина нужно отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны — большая глупость», — заявил терапевт.

Иванов назвал несколько причин повышения уровня «плохого» холестерина. Первая из них связана с уменьшением выработки половых гормонов. Если в молодости большая часть холестерина уходит на их синтез, объяснил врач, то после 40-45 лет гормонов вырабатывается меньше и в организме остаются излишки холестерина. Решить эту проблему, считает терапевт, может грамотная гормонозаместительная терапия.

Уровень холестерина также может повыситься из-за нарушений работы щитовидной железы, продолжил Иванов. По его словам, при снижении ее функции, то есть гипотиреозе, уровень холестерина повышается, что ведет к атеросклерозу сосудов даже у тех, кто не употребляет жирную пищу.

Также причина может быть в неправильной работе печени, поджелудочной железы, кишечника, или желчного пузыря, отметил терапевт. Кроме того, по его словам, уровень холестерина может повышаться на фоне хронических заболеваний почек или дефицита витаминов и минералов. Серьезным фактором риска является ожирение, предупредил врач. Он объяснил, что избыточная жировая ткань провоцирует снижение выработки половых гормонов, а также другие гормональные нарушения.

В заключение Иванов подчеркнул, что основными виновниками лишнего веса являются углеводы, выпечка и сладости. «Поэтому можно сказать, что главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны», — резюмировал специалист.

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