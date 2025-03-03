«Королеву марафонов» привезли на оглашение приговора в суд

Конвой доставил Блиновскую в Савеловский суд Москвы на оглашение приговора

Конвой доставил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в Савеловский суд Москвы на оглашение приговора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В суд приехали родители блогера. В коридоре они ждут возможности попасть в зал заседания.

Гособвинение доказало в суде, что Блиновская была хорошо осведомлена о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства, рассказала «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Москвы Диана Галиуллина.

В деле имеется скриншот переписки с участником марафона, который интересовался, поступили ли от него деньги, так как счет, на который он перевел оплату, принадлежал какому-то незнакомому ООО, а не ИП Блиновской. Блогер снабдила скриншот очень емким комментарием.

«Это общедоступный сервис, его читает налоговая — давайте активизируем работу по удалению таких комментариев. Быстрому удалению!» — написала подчиненным Блиновская.

На судебных заседаниях свидетели подтвердили, что действовали лишь после согласования с ней и по ее распоряжению.

«Все расходы, переводы денежных средств между фирмами и все займы, согласно показаниям бухгалтера, осуществлялись по указанию либо Елены Блиновской, либо ее супруга Алексея. Но даже если они поступали от супруга, в частности, по поводу выдачи займов, то все равно согласовывались с Блиновской», — сказала прокурор.

По данным следствия, блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, а с учетом пени долг перед государством составил 1,4 миллиарда рублей. Прокурор запросила ей шесть лет лишения свободы.

Подробности о деле и обвинениях против Блиновской можно прочитать здесь.