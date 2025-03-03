Прокурор раскрыла способ Блиновской скрывать информацию от налоговой службы

Прокурор Галиуллина: Блиновская велела удалять переписку в чатах из-за ФНС

Гособвинение доказало в суде, что «королева марафонов» Елена Блиновская была хорошо осведомлена о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. Об этом рассказала «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Москвы Диана Галиуллина.

По ее словам, суд ознакомился с содержимым телефонов сотрудников фирм, в рабочих чатах которых имелись прямые указания и на то, чтобы деньги зачислялись на счета иных юридических лиц, и на то, чтобы комментарии на скользкие темы удалялись с форумов «королевы марафонов».

В деле имеется скриншот переписки с участником марафона, который интересовался, поступили ли от него деньги, так как счет, на который он перевел оплату, принадлежал какому-то незнакомому ООО, а не ИП Блиновской. Блогер снабдила скриншот очень емким комментарием.

«Это общедоступный сервис, его читает налоговая — давайте активизируем работу по удалению таких комментариев. Быстрому удалению!» — написала подчиненным Блиновская.

На судебных заседаниях свидетели подтвердили, что действовали лишь после согласования с ней и по ее распоряжению.

«Все расходы, переводы денежных средств между фирмами и все займы, согласно показаниям бухгалтера, осуществлялись по указанию либо Елены Блиновской, либо ее супруга Алексея. Но даже если они поступали от супруга, в частности, по поводу выдачи займов, то все равно согласовывались с Блиновской», — сказала прокурор.

Савеловский суд Москвы 3 марта в 13:00 мск огласит приговор «королеве марафонов».

Подробности о ее деле и обвинениях против нее можно прочитать здесь.