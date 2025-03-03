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17:46, 3 марта 2025Культура

Критик оценил справедливость победы «Аноры» на «Оскаре»

Кинокритик Егор Москвитин назвал закономерной победу «Аноры» на «Оскаре»
Андрей Шеньшаков

Фото: Daniel Cole / Reuters

Кинокритик Егор Москвитин заявил, что фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», ставшей главной картиной прошедшей церемонии вручения премии «Оскар», достоин победы в номинации «Лучший фильм». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По мнению Москвитина, все награды «Аноры», в которой снялись в том числе и российские актеры, заслужены, а сам фильм стал настоящим «рождественским чудом».

«Победа "Аноры" закономерна и справедлива. Я тоже переживал именно за этот фильм. Он воплощает в себе ценности, которые сегодня важны кинематографу, как никогда. Кино об отвергнутых и слабых людях, которые обретают шанс изменить свою жизнь».

Также Москвитин добавил, что картина пронизана гуманизмом и полностью «соответствует структуре святочного рассказа».

Ранее стало известно, что кинокритик Николай Никулин назвал ожидаемым поражение в борьбе за «Оскар» Юры Борисова, сыгравшего роль Игоря в «Аноре». По его мнению, победивший в номинации за «Лучшую роль второго плана» Киран Калкин на самом деле играл главную роль.

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