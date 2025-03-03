Критик оценил справедливость победы «Аноры» на «Оскаре»

Кинокритик Егор Москвитин назвал закономерной победу «Аноры» на «Оскаре»

Кинокритик Егор Москвитин заявил, что фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», ставшей главной картиной прошедшей церемонии вручения премии «Оскар», достоин победы в номинации «Лучший фильм». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По мнению Москвитина, все награды «Аноры», в которой снялись в том числе и российские актеры, заслужены, а сам фильм стал настоящим «рождественским чудом».

«Победа "Аноры" закономерна и справедлива. Я тоже переживал именно за этот фильм. Он воплощает в себе ценности, которые сегодня важны кинематографу, как никогда. Кино об отвергнутых и слабых людях, которые обретают шанс изменить свою жизнь».

Также Москвитин добавил, что картина пронизана гуманизмом и полностью «соответствует структуре святочного рассказа».

Ранее стало известно, что кинокритик Николай Никулин назвал ожидаемым поражение в борьбе за «Оскар» Юры Борисова, сыгравшего роль Игоря в «Аноре». По его мнению, победивший в номинации за «Лучшую роль второго плана» Киран Калкин на самом деле играл главную роль.