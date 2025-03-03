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17:22, 3 марта 2025Культура

Поражение Юры Борисова на «Оскаре» объяснили

Кинокритик Никулин: Поражение Юры Борисова на «Оскаре» неудивительно
Ольга Коровина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кинокритик Николай Никулин назвал поражение российского актера Юры Борисова на премии «Оскар» неудивительным. Его слова приводит газета «Взгляд».

По словам Никулина, результаты церемонии не стали сенсацией. «Мы все болели за него, надеялись, что он может победить, но ждали другого», — пояснил критик. Он также отметил, что закономерность прослеживалась на протяжении всего наградного сезона — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» побеждал Киран Калкин («Настоящая боль»). По этой причине было очевидно, что «Оскар» также достанется американскому конкуренту Борисова.

«Киран Калкин получил «Оскар» за роль второго плана, хотя по сути это была главная роль. Тут вопрос к академикам: насколько это честно?» — отметил Никулин.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Шон Бейкер установил рекорд на премии «Оскар», получив четыре статуэтки за фильм «Анора», в котором сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские актеры.

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