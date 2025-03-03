Летевший из-за границы в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту

Летевший из-за границы в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 1 марта со следовавшим из Стамбула Airbus A321. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

В связи со случившимся пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер приземлился в аэропорту Астрахани.

Посадка прошла благополучно. О состоянии больного не сообщается.

Ранее направлявшийся в ОАЭ самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Сочи в Дубай лайнером 25 февраля. После взлета экипаж доложил о проблеме с механизацией крыла.

