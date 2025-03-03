Мать осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской возмутилась приговором

Shot: Мать осужденной Блиновской возмутилась приговором дочери

Мать приговоренной к пяти годам колонии общего режима «королевы марафонов» Елены Блиновской возмутилась приговором дочери. Ее реакцию публикует Telegram-канал Shot.

Реакция последовала в ответ на вопросы журналистов о ее мнении относительно приговора дочери. «Да человека просто растерзали! Вы как-будто этого не понимаете и задаете мне такие вопросы», — заявила женщина.

Ранее Савеловский суд признал Блиновскую виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну.