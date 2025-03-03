Мошенники стали заманивать россиян на фейковый сайт с антивирусом

МВД РФ: Мошенники отправляют ссылки на фейковый сайт с проверкой антивирусом

Мошенники отправляют пользователям сети ссылки на фейковый сайт, на котором предлагается сделать антивирусную проверку различных страниц. О том, как мошенники стали заманивать россиян на этот портал, в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» сообщило МВД РФ.

«Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом "Касперский", чтобы притупить бдительность гражданина», — предупредили в ведомстве.

Уточняется, что в действительности ресурс не проверяет другие сайты, а лишь имитирует работу антивируса. После мнимой проверки пользователю показывают кнопку «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс, добавили в МВД.

В ведомстве также отметили, что мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт в спам-рассылках.

Ранее стало известно, что мошенники вместо массовых звонков стали связываться с россиянами через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Уточнялось, что чаще всего злоумышленники атакуют граждан с помощью аудио- и видеодипфейков.