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16:53, 3 марта 2025Экономика

Москвичка захотела вылечить отца и лишилась жилья

Жительница Москвы захотела вылечить отца и лишилась квартиры из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы захотела купить медицинское оборудование, чтобы вылечить парализованного отца, и лишилась жилья. Она попалась на уловки мошенников, передает Telegram-канал Readovka.

По словам пострадавшей, в прошлом она сама использовала «известный аппарат», чтобы поправить здоровье. Женщина захотела купить такое же устройство родителю, однако на покупку не хватало денег. Чтобы получить средства, она обратилась в некую фирму, найденную через интернет.

Организация пообещала предоставить клиентке 350 тысяч рублей, но при условии, что затем она оформит кредит в банке на подставных людей на сумму миллион рублей. Согласно предложенной схеме, женщина должна была вернуть конторе 450 тысяч рублей за услуги и заем, а остаток выплатить банку самостоятельно.

После этого с россиянкой неоднократно общались через мессенджеры мошенники. Один собеседник вынудил ее взять ипотеку под предлогом рефинансировать имеющийся кредит. Заемщица не справлялась с платежами, которые на тот момент составляли 48 тысяч в месяц. Тогда ей написали представители фирмы, якобы спасающей людей от банкротства. Долг перед банком в 2,8 миллиона рублей пообещали оплатить и рефинансировать кредит. Однако в результате мошенники переписали квартиру москвички на себя и выселили ее вместе с ребенком через суд.

Ранее риелтор Светлана Ермоленко назвала главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры. По ее словам, злоумышленники требуют перевести депозит на личный счет риелтора до подписания договора.

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