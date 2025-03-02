Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

Перевод депозита на личный счет риелтора до подписания договора — классическая схема обмана при покупке и аренде квартиры, предупредила эксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко. Этот и другие признаки мошенничества специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».
Сейчас сфера недвижимости стала благодатной почвой для мошенников, особенно в условиях удаленных сделок. Яркий пример: популярные среди туристов долгосрочные аренды заграницей, где недобросовестные риелторы используют доверие клиентов, планирующих отпуск
По словам Ермоленко, отсутствие официального статуса у риелтора должно насторожить потенциального покупателя или арендатора.
«Первый "красный флаг" — риелтор действует как частное лицо без регистрации ИП или связи с агентством. Всегда уточняйте название компании, проверяйте ее наличие в реестрах, изучайте сайт, соцсети и отзывы», — рекомендовала специалист.
Еще одним признаком мошенничества Ермоленко назвала требование предоплаты без документов. Она добавила, что отказ предоставить паспорт и выписку из ЕГРН должны насторожить.
«Фразы "последняя квартира по этой цене" или "решение нужно сегодня" — признаки манипуляции. Профессионал никогда не станет торопить клиента, понимая, что сделка требует анализа. Если риелтор настаивает на срочном осмотре "до оформления документов", то это повод проверить его благонадежность», — посоветовала специалист.
Отказ от официального договора, предложения «упростить» процесс или оформить сделку на третье лицо — прямое нарушение закона
Также Ермоленко отметила, что оплата наличными без расписки, переводы на счета третьих лиц или использование криптовалюты — тревожные сигналы. Она рекомендовала настаивать на банковских переводах с указанием назначения платежа.
«Временные номера телефонов, фейковые аккаунты в соцсетях или одноразовые email-адреса — признаки мошенничества. Даже при дистанционной сделке запросите видеоосмотр объекта и подтверждение личности контрагента», — посоветовала риелтор.
Кроме этого, собеседник отметила, что заниженная стоимость аренды с условием предоплаты «агенту» — частый маркер обмана.
«Опечатки, несоответствия в данных или низкое качество сканов — повод проверить документы через МФЦ, Росреестр или местные госорганы. Слезливые истории о "чрезвычайных обстоятельствах" или попытки вызвать чувство вины — инструменты манипуляции. Помните: в бизнесе важны факты, а не эмоции. Просьбы "не беспокоить собственника", скрыть детали сделки или предоставить доступ в квартиру до оплаты — явные признаки аферы», — заметила она.
Проверяйте все: от отзывов до регистрационных номеров документов. Фиксируйте условия в договоре: сроки, стоимость, штрафы за нарушение. Не экономьте на безопасности: оплачивайте услуги через банк, настаивайте на официальном оформлении. Надежная сделка требует времени
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок в своих целях. Он добавил, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, включая сканирование вложений и фильтрацию ссылок, однако ни один из сервисов не может обеспечить пользователям абсолютную защиту.