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15:33, 2 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

Риелтор Ермоленко: Перевод депозита на личный счет риелтора — схема обмана
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перевод депозита на личный счет риелтора до подписания договора — классическая схема обмана при покупке и аренде квартиры, предупредила эксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко. Этот и другие признаки мошенничества специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас сфера недвижимости стала благодатной почвой для мошенников, особенно в условиях удаленных сделок. Яркий пример: популярные среди туристов долгосрочные аренды заграницей, где недобросовестные риелторы используют доверие клиентов, планирующих отпуск

Светлана Ермоленкоэксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр»

По словам Ермоленко, отсутствие официального статуса у риелтора должно насторожить потенциального покупателя или арендатора.

«Первый "красный флаг" — риелтор действует как частное лицо без регистрации ИП или связи с агентством. Всегда уточняйте название компании, проверяйте ее наличие в реестрах, изучайте сайт, соцсети и отзывы», — рекомендовала специалист.

Еще одним признаком мошенничества Ермоленко назвала требование предоплаты без документов. Она добавила, что отказ предоставить паспорт и выписку из ЕГРН должны насторожить.

«Фразы "последняя квартира по этой цене" или "решение нужно сегодня" — признаки манипуляции. Профессионал никогда не станет торопить клиента, понимая, что сделка требует анализа. Если риелтор настаивает на срочном осмотре "до оформления документов", то это повод проверить его благонадежность», — посоветовала специалист.

Отказ от официального договора, предложения «упростить» процесс или оформить сделку на третье лицо — прямое нарушение закона

Светлана Ермоленкоэксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр»

Также Ермоленко отметила, что оплата наличными без расписки, переводы на счета третьих лиц или использование криптовалюты — тревожные сигналы. Она рекомендовала настаивать на банковских переводах с указанием назначения платежа.

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«Временные номера телефонов, фейковые аккаунты в соцсетях или одноразовые email-адреса — признаки мошенничества. Даже при дистанционной сделке запросите видеоосмотр объекта и подтверждение личности контрагента», — посоветовала риелтор.

Кроме этого, собеседник отметила, что заниженная стоимость аренды с условием предоплаты «агенту» — частый маркер обмана.

«Опечатки, несоответствия в данных или низкое качество сканов — повод проверить документы через МФЦ, Росреестр или местные госорганы. Слезливые истории о "чрезвычайных обстоятельствах" или попытки вызвать чувство вины — инструменты манипуляции. Помните: в бизнесе важны факты, а не эмоции. Просьбы "не беспокоить собственника", скрыть детали сделки или предоставить доступ в квартиру до оплаты — явные признаки аферы», — заметила она.

Проверяйте все: от отзывов до регистрационных номеров документов. Фиксируйте условия в договоре: сроки, стоимость, штрафы за нарушение. Не экономьте на безопасности: оплачивайте услуги через банк, настаивайте на официальном оформлении. Надежная сделка требует времени

Светлана Ермоленкоэксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр»

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок в своих целях. Он добавил, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, включая сканирование вложений и фильтрацию ссылок, однако ни один из сервисов не может обеспечить пользователям абсолютную защиту.

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