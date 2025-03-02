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07:30, 2 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

IT-эксперт Кузьменко: Кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок в своих целях, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. О неочевидной уловке интернет-мошенников Кузьменко рассказал «Ленте.ру».

«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция "отписаться". Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — предупредил специалист.

Кнопка «отписаться», являющаяся частью стандартного интерфейса почтового сервиса, как правило, безопасна. Однако если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя. В таких случаях почтовый сервис может не распознать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не на прямую установку вируса, а на фишинговый сайт

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Он добавил, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, включая сканирование вложений и фильтрацию ссылок. «Тем не менее ни один из сервисов не может обеспечить пользователям абсолютную защиту», — заключил Кузьменко.

Ранее россиян предупредили о способе мошенников замаскировать свое письмо под рассылки от магазинов и сервисов, чтобы получить доступ к персональной информации.

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