Россиян предупредили о способе мошенников замаскировать свое письмо

Аналитик Ульянов: Мошенники маскируют свои письма под рассылки магазинов

Мошенники могут маскировать свои письма под рассылки магазинов, чтобы получить доступ к персональной информации россиян, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. О набирающем популярность виде мошенничества с электронной почтой специалист рассказал «Ленте.ру».

«Нужно пристально рассматривать все сообщения, причем не только от незнакомых, но и от уже знакомых отправителей. Злоумышленники могут маскироваться под стандартные рассылки. К примеру, мы привыкли, что еженедельно нам от какого-то маркетплейса или интернет-магазина приходит подборка или какая-то информация. Тут риски очень возрастают, потому что мы привыкаем к тому, что приходят такие сообщения. Когда в таких рассылках появляется "вброс" интересующей нас информации, к примеру, розыгрыш квартиры, бесплатный приз, то, это реально может заинтересовать большое количество пользователей», — рассказал специалист.

Злоумышленники тоже знают все эти рассылки и очень точно их копируют. Поэтому может быть проблематично отличить реальное письмо и потенциально опасное. Во-первых, нужно внимательно смотреть на письмо: даже минимальные отличия могут свидетельствовать о том, что тут работают мошенники. Во-вторых, что самое важно, нужно внимательно смотреть на ссылки и не переходить по ним Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, нацеленную на тех, кто уже пострадал от действий других злоумышленников. Специалисты ведомства обнаружили фишинговый ресурс, на котором злоумышленники якобы от имени Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) обещают тем, кто пострадал от действий мошенников, вернуть потерянные деньги.

Согласно скриншоту сайта, опубликованному ведомством, злоумышленники утверждают, что Совет ОДКБ принял указ о борьбе с инвестиционным мошенничеством. Пользователей сети просят ввести свои данные в форму для начала процедуры возврата денег, однако в действительности эта информация оказывается в руках злоумышленников.