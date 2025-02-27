Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:10, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали обманывать жертв других мошенников

МВД РФ: Мошенники от имени ОДКБ обещают вернуть деньги жертвам обмана
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, нацеленную на тех, кто уже пострадал от действий других злоумышленников. Об этом МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Специалисты ведомства обнаружили фишинговый ресурс, на котором злоумышленники от имени Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) обещают тем, кто пострадал от действий мошенников, вернуть потерянные деньги.

Согласно скриншоту сайта, опубликованному ведомством, злоумышленники утверждают, что Совет ОДКБ принял указ о борьбе с инвестиционным мошенничеством. Пользователей сети просят ввести свои данные в форму для начала процедуры возврата денег, однако в действительности эта информация оказывается в руках злоумышленников.

«Ссылки на этот или подобные ресурсы распространяются в чатах или форумах, посвященных мошенничеству. Лжеюристы обещают возврат средств, компенсацию и помощь, но, на деле, пытаются украсть еще больше», — предупредили в ведомстве

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали звонить студентам от имени сотрудников деканата или работников поликлиники. Отмечалось, что схема злоумышленников направлена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше