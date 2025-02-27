Мошенники начали обманывать жертв других мошенников

МВД РФ: Мошенники от имени ОДКБ обещают вернуть деньги жертвам обмана

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, нацеленную на тех, кто уже пострадал от действий других злоумышленников. Об этом МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Специалисты ведомства обнаружили фишинговый ресурс, на котором злоумышленники от имени Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) обещают тем, кто пострадал от действий мошенников, вернуть потерянные деньги.

Согласно скриншоту сайта, опубликованному ведомством, злоумышленники утверждают, что Совет ОДКБ принял указ о борьбе с инвестиционным мошенничеством. Пользователей сети просят ввести свои данные в форму для начала процедуры возврата денег, однако в действительности эта информация оказывается в руках злоумышленников.

«Ссылки на этот или подобные ресурсы распространяются в чатах или форумах, посвященных мошенничеству. Лжеюристы обещают возврат средств, компенсацию и помощь, но, на деле, пытаются украсть еще больше», — предупредили в ведомстве

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали звонить студентам от имени сотрудников деканата или работников поликлиники. Отмечалось, что схема злоумышленников направлена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги».